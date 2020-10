Verhalenavond gaat door! Meedoen kan Coronaproof

SNEEK- Verhalenavond vindt dit jaar voor de derde keer plaats. Het evenement waarbij verhalen verteld worden, is zowel ‘groots’ in omvang als kleinschalig in uitvoering. En dus coronaproof. Overal in Fryslân doen vertellers mee en worden verhalen verteld aan kleine groepen mensen. Hierdoor worden de verhalen misschien nog wel extra bijzonder en exclusief.

Ook in de Súdwesthoeke worden Verhalenavonden’ georganiseerd. Waar? Zie hiervoor de lijst op verhalenavond.nl.

Vol is dan ook echt vol want niet alleen de organisatie volgt de regels van het RIVM ook de vertellers denken hier goed over na en willen hierin geen risico nemen. Naast grotere locaties zoals kerken en dorpshuizen zijn er ook vertellers die hun verhaal buiten gaan vertellen, Tiny Weidenaar uit Niawier gaat dit bijvoorbeeld doen, maar dan wel bij de houtkachel.

Verhalen rondom het thema ‘Het Virus’ zijn er klaarblijkelijk genoeg. Al meer dan vijftig vertellers en locaties doen mee. Zo is er een verhaal over een fotovirus, een kampeervirus maar ook verhalen over de pest in de oude gevangenis van Leeuwarden bijvoorbeeld. Het treintje van Leeuwarden, oftewel City Train Leeuwarden, doet ook mee! dbieb laat vertellers in het treintje verhalen vertellen en brengt zo bezoekers van locatie naar locatie terwijl ze onderweg ook nog een verhaal horen.

Iedereen kan en mag meedoen! Vertellers kunnen zich aanmelden tot 23 oktober via verhalenavond.nl. Op de site staan tips en ondersteunende informatie om coronaproof mee te doen aan de Verhalenavond op 6 november! Laat heel Friesland elkaar ontmoeten in een gemoedelijke sfeer en op gepaste afstand tijdens deze bijzondere editie van Verhalenavond.