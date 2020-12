Vandaag: Juniorkamer Sneek organiseert ‘Sneek foar de Wyn’ evenement online

SNEEK- Roderick Ketelaar (40), getrouwd, vader van een mooie kleuterdochter, wonend in Folsgare maar opgegroeid in Ysbrechtum, is ‘trade marketing manager’ bij Accell (‘Ik sit in de fytsen’) én sinds vijf jaar lid van de Juniorkamer Sneek (www.jcisneek.nl). Over de activiteiten van ‘dé gezellige netwerkorganisatie voor ondernemende personen tot 40 jaar in de regio’ spraken wij met Roderick. En dan in het bijzonder over het online-evenement ‘Sneek foar de Wyn’ op 12 december a.s., vandaag dus!

Eerst over jouw persoonlijke drive om actief te zijn voor de Juniorkamer en vertel dan

ook nog even in het kort wat de Juniorkamer inhoudt.

“Begin ik met het laatste. Wij zijn een netwerkorganisatie, maar het is niet alleen zakelijke connecties opdoen, maar we volgen ook trainingen, organiseren evenementen en gezellige activiteiten. De ‘Junior Chamber International’ (JCI) is ook maatschappelijk betrokken doordat wij regionale goede doelen steunen. Daarover vertel ik straks nog iets meer. De JCI is een internationale organisatie met circa 170.000 leden in ongeveer 116 landen. Over heel Nederland verspreid zijn er circa 100 kamers met ongeveer 2000 leden. De JCI van Sneek bestaat op dit moment uit zo’n 20 personen en we zijn in 1991opgericht. Mijn persoonlijke motivatie om in deze geweldige club actief te zijn is dat het ondernemende karakter mij aanspreekt. Maar ook het stukje ‘sparring’ en samen leuke dingen doen kan ik erg waarderen.”

De JCI-afdeling Sneek heeft al heel wat projecten georganiseerd, welke?

“We hebben het jaarlijks terugkerend zeilevenement onder de naam Mix&Match, waar we altijd een goed doel aan koppelen. Verschillende deelnemers zeilen dan in een polyvalkje op het Sneekermeer, met aansluitend een gezellige nazit op het Starteiland. Drie jaar geleden zijn we begonnen met het oprichten van Met je Hart Sneek, met als doel om eenzame ouderen uit hun sociale isolement te halen. Met de opbrengsten van dit evenement bekostigen we ontmoetingen tussen deze ouderen. De ouderen worden maandelijks door onze vrijwilligers opgehaald en naar een restaurant gebracht, waar zij met elkaar dineren. Hier zit een vast kernteam van de JCI Sneek op, we willen dit project een duurzaam karakter geven. We hadden vanmorgen weer een mooie lunchronde bij alle ouderen langs. De combinatie tussen ontmoeting jong en oud is een hele mooie.”

Wat houdt het nieuwe project Sneek foar de Wyn in?

“Er mag ook nog wel achteraan ‘must us proeve’. Ja, wat willen we met dat evenement. Het is een avondje uit, maar dan thuis en dat heeft natuurlijk alles met deze coronatijd te maken. Wij kijken naar wat mogelijk is. Wij organiseren al jarenlang een heel mooi wijnevenement bij De Weduwe Joustra. Daar komen elk jaar zo’n 100 tot 150 mensen op af. We presenteren dan allemaal mooie wijnsoorten, bezoekers krijgen er een hapje bij en de flessen wijn worden verkocht. De opbrengst gaat vervolgens naar een goed doel, de afgelopen jaren ging een belangrijk bedrag naar ‘Met je Hart’. Dat evenement staat aan de basis van dit idee. We zien nu dat het door de coronacrisis niet bij De Weduwe georganiseerd kan worden. Aan de andere kant merken wij dat er wel belangstelling is om dan het evenement maar thuis te vieren. Dat stukje gezelligheid gaan we nu creëren door een proefpakket aan te bieden wat je kunt kopen. Dat proefpakket bestaat uit een selectie kwaliteitswijnen afkomstig van Weduwe Joustra, met daarbij ook een wijn uit het Hou Fol programma. Verder bijpassende lekkere culinaire hapjes, een stukje uitleg over het project MUZT wat we met de opbrengst van dit project willen steunen en dan nog wat informatie over de horeca die hun afhaalmenu’s voor de kerstdagen zullen presenteren. Als je dit pakket koopt dan hangt er deelname aan een onlinewijnproefshow met live entertainment ‘Sneek foar de Wyn’ aan vast. Dat programma is een online stream in samenwerking met Bram Nauta en Robert Kliphuis van De Sneeker Slach.”

Theater Sneek

“Het programma gaan we in Theater Sneek opnemen omdat ons goede doel MUZT, de musicalopleiding is. MUZT zou dit jaar Oliver spelen, maar dat is dus gecanceld. Er komt nu een nieuwe productie, wat de naam ervan is mag ik nu nog niet noemen. Een dergelijke productie vraagt om een forse investering. Je kunt begrijpen dat de organisatie blij is met iedere euro die ze daarvoor kunnen krijgen. Wij willen hen daarbij graag helpen want als Juniorkamer staan wij ook voor ontwikkeling. We gaan ons programma live opnemen en uitzenden in de foyer van Theater Sneek waarbij je als kijker interactief deel kunt nemen, zodat je thuis mee kunt doen. Er zitten veel leuke en interessante componenten in het programma, enerzijds uitleg over de wijn waarbij je live je wijntje kunt proeven. We gaan dat doen met Leo de Ree, vinoloog van Restaurant De Koperen Kees. Het programma wordt gepresenteerd door Bram Nauta en Juniorkamerlid Jildou Blanksma. Daarnaast komt ook het onderdeel ‘culinair eten’ aan bod, met TV-kok Wicher Wind van Restaurant Onder de Linden. Wicher gaat tips geven over de ‘welk gerecht past bij welke wijn’. Uiteraard komt er een item over het goede doel, waarbij we een uniek kijkje achter coulissen laten zien bij MUZT.”

Muzikale bingo

“Doorlopend zullen we een muzikale bingo presenteren waar je thuis aan mee kunt doen. Dit zijn de kernelementen van ons programma. We organiseren het op 12 december, ’s avonds om halfnegen op prime time. We zouden het geweldig vinden om zo’n 300 tot 400 pakketten te verkopen à €49,95 waarvan de helft naar het genoemde goede doel gaat. De andere helft is puur kostprijs. Wij verdienen er geen cent aan, laat dat duidelijk zijn. Je kunt jouw ticket voor je pakket kopen op www.sneekfoardewyn.nl. We richten ons op verbinding, juist in deze rottijd, daar moet de focus liggen. Oh ja, er is op 12 december een drive through langs het Theater waar men het proefpakket op kan halen: Tussen 14.30 – 17.30 uur! Meer info: www.sneekfoardewyn.nl en Bram Nauta en Robert Kliphuis: www.sneekerslach.nl