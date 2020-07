Vanavond Mosselavond bij Lewinski

De deur is geopend vanaf 17:00 uur. Wilt u ze liever komen afhalen? Ook dat is mogelijk. In beide gevallen is reserveren noodzakelijk. De prijs per mosselmaaltijd is €21,75.



Wilt u deze overheerlijke mosselen niet missen?



Stuur Lewinski een mailtje. U kunt het aantal personen, afhalen- of in Lewinski eten,

en indien aanwezig, uw eventuele dieetwensen/allergieën vermelden. Uw komst staat pas vast als u een bevestiging heeft ontvangen op uw reservering. U kunt op de avond zelf afrekenen (liefst pinnen!).

Datum vrijdag 31 juli

Deur open v.a. 17:00 uur

Prijs maaltijd €21,75

Aanmelden info@lewinski.nl