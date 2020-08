Vader & zoon Veldhuizen musiceren vanmiddag in Grote of Martinikerk van Sneek

SNEEK- Vader en zoon, Aart en Henk Veldhuizen, musiceren vanmiddag samen in de Grote of Martinikerk in Sneek tijdens de openstelling voor toeristen.

Ze bespelen samen om beurten het hoofdorgel. Op koororgel en piano speelt het duo gezamenlijk de oorspronkelijke versie van het fraaie orgelwerk van Cesar Frank, Prélude, Fuge et Variations. Iedereen kan vrij even in- of uitlopen of even gaan zitten in de fraaie Martinikerk. Aanvang: half 3.