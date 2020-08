Ut Snitserleven gefoël bij Onder de Linden op terras

“Dou bist krekt te laat foar de foto, want we hewwe oans adfokaatsje al op”, was ut earste wat buurfrou Molly sei.

“Nee hoar jonge”, fergoëdlekte Frou Heabeltsje de Jong futdaleks. “We kanne ut glaske nòch wel even skoanlikke.” Suks tòt groate ergernis fan Swerius, hear fan staan. Wytse Wurtel met opfallende grize somercoupe wú nòch wel un fol glaske bier. “Staan ik dêr krekt fijf minúten foar de WC te wachten in ferbaan met de corona, sit der gyneen op. Ut binne gekke tiden. Proost", aldus de groënteboer.

Al met al ut ultieme Snitserleven gefoël ( met dank an Willem van Netten foar de útdrukking!) op dizze aparte Hardseildach.