Unieke kleurenfilm uit 1939 van Luchtwachtpost Sneek ontdekt

SNEEK-In het Fries Scheepvaart Museum in Sneek zijn gisteravond bijzondere beelden uit 1939 gepresenteerd. In de film zijn vrijwilligers van het Landstormkorps Luchtwachtdienst te zien, die een oefening houden bij de uitkijkpost op het dak van het Sneker abattoir aan de Oude Oppenhuizerweg.

De film is bijzonder omdat deze in kleur is opgenomen, en daarvan zijn er maar weinig. Bovendien geeft het een unieke blik achter de schermen van de Luchtwachtdienst. Dit was een provinciale dienst, bestaande uit vrijwilligers die het luchtruim in de gaten hielden zodat vijandelijke vliegtuigen niet ongezien ons land konden benaderen. In de film is te zien dat de sfeer bij de oefening tamelijk jolig en gezellig was, met thee en koekjes en vooral veel sigaretten.

Ook zijn in de film voor zover bekend de enige bewegende beelden te zien van de bekende verzetsman Hendrik Lever uit Sneek, die bij een razzia in 1943 werd opgepakt en om het leven kwam in een concentratiekamp.

De film is gemaakt door Gerrit Krommendijk, in opdracht van Koos Flach, die beiden een drukkerij hadden Sneek. Flach is in het begin van de film te zien als bestuurder van de auto die komt aanrijden. Zijn zoon stond het filmpje tijdelijk af aan het Fries Scheepvaart Museum. De hele film is te zien op het YouTube-kanaal van het museum.