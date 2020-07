Unieke DAF vrachtauto met rolcontainer voor Modelspoormuseum Sneek

De bijzondere vrachtauto staat nu in het museum zodat iedereen hem kan bewonderen. Een mooi authentiek model in de schaal 1:25 uit 1950. De heer G.G. van Straaten uit Amersfoort schonk het model aan ons museum.

In verband met Corona regels is het museum aangepast open. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie en openingstijden zijn ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.