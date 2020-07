UIT Festival telt acht routes in Súdwest-Fryslân

SNEEK- Met inspirerende routes in zeker acht plekken trapt Súdwest-Fryslân zaterdag 12 september het nieuwe culturele seizoen in stijl af. Kunstenaars, musea, galeries en andere culturele aanbieders in de gemeente presenteren zich in Blauwhuis, Bolsward, Goënga, Heeg, Koudum, Sneek, Workum en Woudsend. Daarnaast treden er bands, orkesten, fanfares en andere gezelschappen in een intieme setting op.

Het UIT Festival begint om 13.00 uur en duurt tot maximaal 18.30 uur. De eindtijd wisselt per locatie. Het UIT Festival wordt georganiseerd door Cultuurplein Súdwest-Fryslân, waar Cultuur Kwartier Sneek (CKS) deel van uitmaakt. Het festival is de opvolger van het frUIT Festival. Lokale culturele organisaties in de steden en dorpen zetten 12 september een eigen route op. Deze vormen met elkaar een grote cultuurroute door de gemeente. Mogelijk wordt de route uitgebreid met Wommels en Makkum.

De lokale organisaties:

- Centrium Commissie Koudum

- Culturele Vereniging Goënga

- It Heechhûs

- BOOG Bolsward en Tsjillen

- Gerben Rijpma Stichting, Blauwhuis

- Stichting Cultureel Nut Workum

- Út Sneek

- MFC Promotie, Woudsend



De afgelopen maanden is door de leden van Cultuurplein Súdwest-Fryslân hard gewerkt aan een creatieve oplossing om de start van het culturele seizoen in coronatijd op een verantwoorde wijze te kunnen vieren. In 2019 werd het UIT Festival, dat traditiegetrouw bestaat uit optredens en een cultuurmarkt, uitgebreid met straattheater. De acht routes worden aangevuld met een deels gezamenlijk programma met (inter)nationale locatietheateracts. Daarnaast kunnen kinderen leuke en uitdagende opdrachten uitvoeren aan de hand van de Appelkaart.

Meer informatie en het laatste nieuws over het UIT Festival staat op cultuurkwartier.nl/uitfestival. Hier zal ook een digitale route met acts uit heel Europa te vinden zijn.

Út Sneek

In Sneek zijn de plannen voor 12 september al vergevorderd. In de Waterpoortstad nemen de initiatiefnemers van het straatfestival Út Sneek de programmering voor hun rekening. Door het coronavirus kon het festival in juni niet doorgaan. Onder meer Music Alive, Accordeon Orkest Sneek, Tinto, Johan Velthuis Songs, Ex BTW, Mark & Ramon, Saxofonissimo, Saxemble, Esmee de Haan, Rein Vallinga, Snikkende Snitsers, Soundboxx, Dance Explosion en MUZT Musicalopleiding hebben zich aangemeld. Zij treden op bij onder meer de watertoren, Theater Sneek, het gemeentehuis, Markt 23 en de Koperen Kees. Diverse culturele aanbieders in Sneek, waaronder het Fries Scheepvaart Museum en de bibliotheek, openen tijdens het UIT Festival hun deuren.

Aanmelden

Kleine muzikale acts (Sneek): via utsneek.nl

Acts (in heel Súdwest-Fryslân) via cultuurkwartier.nl/uitfestival