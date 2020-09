UIT Festival staat voor de deur, opening live online

SNEEK-De opening van het UIT Festival is zaterdag 12 september live te volgen via de Facebook-pagina van het evenement. De officiële aftrap van het culturele seizoen in Súdwest-Fryslân vindt plaats in Workum en Blauwhuis, met muziek en dans van basisschoolleerlingen. De live-uitzending van de aftrap begint om 10.30 uur (Workum) en 10.45 uur (Blauwhuis).

Openingen In Workum wordt bij De Merk gedanst op meerdere podia. Leerlingen uit groep 6 van It Finster, de Sint Ludgerus en de Pipegaal hebben dansles gehad van docente Leonieke Scholten van Danswerk. Per school dansen vier leerlingen tijdens de opening met de titel 'Fiesta… en Fierder'. Verder is er een muzikale parade met een saxofonist. In Blauwhuis doen alle groepen van de St. Gregoriusschool mee aan 'Feestival', een muziekvoorstelling onder leiding van Nynke Jaarsma. Het gaat om circa honderd kinderen. De opening in Blauwhuis is in de pastorietuin aan de Vidusdyk.De openingen zijn live te volgen via https://www.facebook.com/uitfestivalsneek/.

Programma Het UIT Festival wordt dit jaar georganiseerd in zeven dorpen en steden: Blauwhuis, Bolsward, Goënga, Koudum, Sneek, Workum en Woudsend. Voorgaande jaren speelde het evenement zich af in Sneek. Door de spreiding kunnen de coronamaatregelen beter worden nageleefd. Op alle locaties van de 'OMDENK-editie' is de organisatie in handen van een lokaal comité. De opzet verschilt per locatie. Zo zijn er in Sneek verrassingsroutes met optredens op geheime plekken in de stad, is er in Bolsward van alles te doen in het Julianapark en heeft Woudsend een koppeling gemaakt met Open Monumentendag. De programma's van alle locaties zijn te vinden op cultuurkwartier.nl/uitfestival en in de festivalkrant die in de aanloop huis-aan-huis wordt verspreid in de gemeente.

Kinderroute Voor kinderen is er op 12 september een kinderroute langs alle zeven locaties én IJlst en Wommels. Zij kunnen tussen 13.00 en 16.00 uur (Bolsward: 11.00 - 17.00 uur) meedoen aan meer dan twintig verschillende opdrachten, workshops en andere activiteiten met kunstenaars. Een plattegrond met de kinderroute staat eveneens op de website en in de festivalkrant. Deze kaart dient als toegangsbewijs. Voor de opdrachten in Sneek moet men zich aanmelden via de website in verband met corona.

Best of At the Watergate Speciaal voor wie thuis blijft, maar toch van de festivalsfeer wil proeven is er na de opening nog meer te beleven op de Facebook-pagina en de website van het UIT Festival. Vanaf 11.30 uur zijn er de hele dag door video's te bekijken van deelnemers aan het At the Watergate-festival in 2018, met daarbij nieuwe opnames van deelnemende orkesten. Zo zijn er optredens te zien van La Bigband uit El Prat, L'escola municipal de musica el gavia uit Girona en van Anonymous Dalcroze uit Brussel. Hiermee heeft het UIT Festival ook een internationaal tintje.

Afsluiter in Sneek: BRUUT! en Anton Goudsmit Wanneer alle dagprogramma’s erop zitten zorgen BRUUT! en Anton Goudsmit bij Poppodium Bolwerk in Sneek voor een swingend slotakkoord. Met het credo ‘Jazz is meant for dancing’ in het achterhoofd combineert BRUUT! al enige tijd jazz, surfrock, boogaloo, hardrock en meer. De klassiekers van The Beach Boys, Dick Dale, The Ventures, Dolly Parton hebben hen geïnspireerd tot het maken van het album ‘Go Surfing’, dat in 2019 verscheen. De eindregie van het UIT Festival ligt bij Cultuur Kwartier Sneek, in samenwerking met Cultuurplein Súdwest-Fryslân.