UIT Festival Sneek

Over Sneek kunnen we verklappen dat er een verrassingsroute zal plaatsvinden. Deze route met gids leidt je langs muziek-, dans-, poëzie- en zangoptredens. Daarnaast kun je ook in Sneek Kinderroute-opdrachten uitvoeren, is er zowel muziek als lekker eten in Lewinski

te vinden en sluit je de dag af met swingende jazz in Poppodium Het Bolwerk

Let op! In Sneek geldt voor alle onderdelen dat je je van tevoren moet aanmelden of tickets moet kopen.

Dat kan via: https://cultuurkwartier.nl/uitfestival/programma-sneek