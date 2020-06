UIT Festival organiseert samen met Út Sneek opening nieuw seizoen

SNEEK - Als de coronamaatregelen het toelaten gaan het UIT Festival en Út Sneek zaterdag 12 september hun krachten bundelen. Beide evenementen willen die dag met elkaar een mooi cultureel festival in de binnenstad van Sneek organiseren en hebben een intentieverklaring gesloten. Het festival zal de aftrap vormen van het culturele seizoen 2020-2021 in Súdwest-Fryslân. Er treden bands, orkesten, fanfares, straattheateracts en andere gezelschappen op en er komt een markt met culturele aanbieders uit de gemeente.

Het festival begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De doorgang is onder voorbehoud en afhankelijk van de coronamaatregelen vanuit de Rijksoverheid. De organisatie zal vooralsnog op een creatieve manier oplossingen zoeken om de bestaande maatregelen na te leven.

Wie wil deelnemen kan zich vanaf maandag 11 mei aanmelden. Voor artiesten is dit mogelijk op de website van Út Sneek: utsneek.nl. Musea, galeries, kunstenaars en andere partijen die met een kraam op de culturele markt van het UIT Festival willen staan, kunnen zich opgeven via cultuurkwartier.nl/inschrijven-uitmarkt. Aanbieders die deel willen nemen aan de Appelkaart, een kinderroute met opdrachten en miniworkshops, kunnen zich opgeven bij Akte2, het projectbureau van Cultuur Kwartier Sneek.

Het UIT Festival is een initiatief van Cultuur Kwartier Sneek in samenwerking met CultuurPlein SWF, een netwerk van culturele verenigingen en instellingen in Súdwest-Fryslân. De eerste editie vond plaats in 2014 onder de titel frUITmarkt. Het evenement omvat traditiegetrouw een optredens en een culturele markt. Vorig jaar werd het festival uitgebreid met straattheater.

Straatfestival Út Sneek wordt georganiseerd door Ondernemend Sneek, Kunstencentrum Atrium, csg Bogerman, JV Multimedia en Deen Design. De eerste editie was in 2012. Aan het festival doen circa duizend artiesten mee. Toen bekend werd dat de achttiende editie op zaterdag 6 juni niet door kan gaan in verband met de coronamaatregelen, ontstond bij CKS het idee om voor deze keer bij UIT Festival samen op te trekken met Út Sneek.

Locaties Het UIT Festival concentreert zich ook dit jaar rond de Westersingel en de Kerkgracht waar diverse podia en een markt een plek krijgen. Daarnaast zijn er optredens op het nabijgelegen Oud Kerkhof, in Kunstencentrum Atrium en in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek. Út Sneek voegt hier podia in de Kleine Kerkstraat, de Marktstraat, op het Schaapmarktplein en mogelijk in de Martinikerk aan toe.

Wiebren Buma, directeur CKS: “Fijn dat we de handen ineen kunnen slaan in deze bizarre tijden. De doorgang is afhankelijk van de coronamaatregelen, maar vooralsnog lijkt het erop dat we in september een uniek evenement kunnen organiseren. Met het festival gaan we niet alleen het startschot geven van het nieuwe culturele seizoen in Súdwest-Fryslân, maar kunnen we haar inwoners tegelijk trakteren op een mooi feest na een paar moeilijke maanden. Met de kennis en ervaring van Út Sneek erbij zal het een groot succes worden. Hoe meer deelnemers, hoe meer vreugd; dus we hopen op veel aanmeldingen de komende weken.”

Kees Poiesz, voorzitter stichting Út Sneek: “Toen bekend werd dat Út Sneek dit jaar niet door kon gaan, was dit een enorme teleurstelling voor iedereen, zowel jong als oud. De afgelopen periode hebben we echter niet stil gezeten en gesprekken gevoerd met de organisatie van het UIT Festival. Dit heeft geresulteerd in een perfecte samenwerking. Wij vinden beiden dat de prachtige stad Sneek en de rest van Súdwest-Fryslân wel wat extra 'schwung' kan gebruiken in deze bizarre en onwezenlijke periode. Daarom dit geweldige initiatief om elkaar weer te ontmoeten en er samen een groot en onvergetelijk feest van te maken!”