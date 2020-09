UIT-festival ook in Goënga succes

Goënga-Niet alleen in Sneek, Workum en Bolsward, om maar eens een paar plaatsten in Súdwest-Fryslân te noemen, ook in de omliggende dorpen werd het UIT-Festival afgelopen weekend een groot succes.

Vanuit Goënga kregen we een aantal foto’s gemaild, waarop duidelijk te zien is hoe de bezoekers genoten van de activiteiten in het dorp. Talrijke vrijwilligers zorgen voor een prachtig programma in en rond de dorpskerk.