UIT Festival in Sneek: verrassingsroutes en start kaartverkoop bij Theater Sneek

SNEEK- Cultuurliefhebbers kunnen tijdens het UIT Festival in Sneek meedoen aan vijf verrassingsroutes door de stad. Elke route bestaat uit vier optredens op bijzondere locaties. In verband met de coronamaatregelen is aanmelden verplicht. Dit kan vanaf vrijdag 28 augustus via de website cultuurkwartier.nl/uitfestival. Er is plek voor in totaal 800 personen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Het UIT Festival vindt plaats op zaterdag 12 september, dan start ook de kaartverkoop voor de NajaarsProgrammering van Theater Sneek.

Vijf routes, vier tijdblokken

Elke wandelroute gaat vier keer van start: om 11.00 uur, 13.00 uur, 15.00 uur en 17.00 uur. Gidsen nemen groepjes van ongeveer tien personen mee. Belangstellenden kunnen zich alleen opgeven voor een starttijd. Er kan niet worden gekozen voor een route; die blijft een verrassing. Wie zich heeft aanmeld krijgt enkele dagen voor het UIT Festival per e-mail informatie over het startpunt. Een route duurt ongeveer anderhalf uur. Onderweg zijn er optredens van lokale muzikanten, dansers, dichters, acteurs en andere artiesten.

Zeven festivallocaties

Het UIT Festival vormt het startschot van het nieuwe culturele seizoen van de gemeente Súdwest-Fryslân. De afgelopen jaren vond het festival in Sneek plaats. Nu doen maar liefst zeven dorpen en steden mee: Blauwhuis, Bolsward, Goënga, Koudum, Sneek, Wommels en Workum. Door het festival te spreiden kunnen de coronamaatregelen nog beter worden nageleefd. Daarnaast past de opzet van de zogeheten 'OMDENK-editie' goed bij de mienskip-gedachte. Op elke locatie kan worden genoten van uiteenlopende optredens. Daarnaast laten culturele aanbieders, zoals galeries en theaters, zien wat er het komende seizoen te beleven valt in de gemeente. Verder zijn er op elke locatie opdrachten speciaal voor kinderen.

Plaatselijke comités in de dorpen en steden hebben ieder een eigen programma samengesteld. In Sneek is dat de stichting achter het straatfestival Út Sneek, dat in juni niet door kon gaan in verband met COVID-19. De coördinatie van het UIT Festival ligt bij Cultuur Kwartier Sneek. Het gehele programma, met alle locaties, optredens en kinderopdrachten, is te vinden op cultuurkwartier.nl/uitfestival. In de aanloop naar het festival wordt huis-aan-huis een festivalkrant verspreid.

Start kaartverkoop bij Theater Sneek

Theater Sneek heeft de najaarsprogrammering rond. Alle voorstellingen vanaf september tot eind dit jaar zijn coronaproof Zo wordt een beperkt aantal kaartjes (128 per voorstelling) verkocht voor voorstellingen tot en met december, zodat in de zaal de anderhalvemetermaatregel kan worden nageleefd: het publiek in de zaal zit met anderhalve meter afstand van elkaar. Leden uit een gezin kunnen naast elkaar zitten. Verder ontvangen bezoekers tijdsloten waarin zij de foyer kunnen betreden, mogen pauzedrankjes mee naar binnen en vinden er soms meerdere optredens plaats op verschillende tijden, zodat zoveel mogelijk bezoekers kunnen genieten van een avondje uit.

Op dinsdag 1 september wordt het programma september-december 2020 online bekend gemaakt. Zaterdag 5 september mogen vrienden van Theater Sneek kaarten bestellen. Tijdens het UIT Festival op zaterdag 12 september start de reguliere verkoop.