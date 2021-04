Tweede deel van De Buurheks verschijnt vrijdag

SNEEK- Het aftellen is begonnen! Vrijdag, op de verjaardag van Wendy Noordzij komt haar tweede boek uit. De buurheks en het raadsel van de ster.

Natuurlijk weer met Elsa en Arne in de hoofdrol samen met buurheks Vevina, Ogham, Arie de kanarie, Theodora de slimme poes en Meneer Kwak de bruine kikker.

Kasteel Stekelburcht

Het nieuwe schooljaar begint op een heel bijzondere manier. Elsa en Arne krijgen twee nieuwe leraren die ze allebei kennen. Ook gaan ze op schoolreisje naar Kasteel Stekelburcht. Daar is iets vreemds aan de hand. Waarom heeft de kasteelheer zulke strenge regels? Is er een verklaring voor het rare gedrag van de juf? Samen met hun klasgenootjes, buurheks Vevina, Arie de kanarie, Theodora de poes en meneer kwak gaan ze op onderzoek uit. Ook teckel Keesje helpt mee. Al snel ontdekken ze een heel oud verhaal over een ster. Lukt het om het raadsel op te lossen.

Preorderen kan via www.buurheks.nl. Bestellingen worden vrijdag gelijk verstuurd en natuurlijk is een gesigneerd exemplaar mogelijk.

