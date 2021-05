Tsjerkepaad 2021 gaat door

De Johanneskerk in Oppenhuizen is geopend van 13.30 - 17.00 uur. Bezoekers worden verwelkomd door gastheren en gastdames, maar zoveel mogelijk ook door Hester Kornelis, die haar (meest keramische) beeldende kunst zal tentoonstellen. Een voorproefje hiervan is al op bijgaande foto te zien.