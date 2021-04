Tryater verlengt Nacht Met extra voorstellingen en livestreams

Leeuwarden– De goed ontvangen voorstelling ‘Nacht’ van Tryater wordt een week langer gespeeld en is op de laatste twee avonden, 8 en 9 mei, ook beschikbaar als livestream. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk mensen - onafhankelijk van woonplaats of omstandigheden - de coronaproof-combinatie van film en monoloog meemaken.

Sinds vrijdag 9 april speelt Tryater ‘Nacht’, een combinatie van een online en een live theaterervaring. Direct nadat kaartkopers thuis een korte film over tien wakende personages hebben gekeken, belt een van de tien personen bij hen aan. Er volgt een indringende monoloog op oprit, stoep of portiek, waarbij je ontdekt waarom deze man of vrouw ‘s nachts wakker is. Vooraf is onbekend wie er aanbelt en of de ‘opritmonoloog’ in het Fries, Nederlands of Liwwadders is.

Om meer mensen de kans te geven de voorstelling te zien, is de speelperiode verlengd tot en met zondag 9 mei. Per avond wordt in een andere regio in de provincie gespeeld. Voor inwoners van andere provincies en voor mensen die geen acteur aan de deur willen, komen er livestreams

op zaterdag 8 en zondag 9 mei, om 20.00 en 21.30 uur. Hierbij wordt ook de (gefilmde) monoloog online vertoond. Er kan vooraf worden gekozen tussen actrice Joke Tjalsma (Friestalig) en acteur Karel Hermans (Nederlandstalig).

Met de coronaproof versie van ‘Nacht’raakt Tryater een snaar bij pers en publiek. Zo schreef de Leeuwarder Courant: “Koroanateater dat der wêze mei” en Theaterkrant: “Met Nacht levert Tryater een onweerstaanbaar bijzondere voorstelling af.” Het publiek zegt onder meer: “Dit sluit naadloos aan op de realiteit, magisch!”. Voor wie van buiten Friesland de live ervaring wil meemaken blijft Tryater de gehele speelperiode een bed&breakfast-arrangement aanbieden.

Kaarten zijn beschikbaar op www.tryater.nl/show/nacht-livestream-nl-monoloog/