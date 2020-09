Torno Tango, Tango met een twist bij Lewinski

SNEEK - Op zaterdagavond 12 september komt Torno Tango naar Lewinski in Sneek.

De tango, geboren in Buenos Aires en Montevideo. Hij weerspiegelt de gevoelens van de mensen in de straten; hartstocht, verdriet, verlatenheid, heimwee. Onderhevig geweest aan de invloeden van allerlei Europese immigranten, met hun verschillende stijlen en instrumenten.



Torno Tango, bestaande uit een zangeres en twee gitaristen, laat u kennismaken met deze muziek uit het verre Argentinië.



Daarnaast voegen ze soms nog iets van zichzelf toe, met een knipoog. Zij zien namelijk ook tangomateriaal in bijvoorbeeld een popsong.

Wilt u ook een hapje mee-eten? Dat kan! Geeft u dit dan aan via onze website. Eventuele dieetwensen kunt u ook vooraf aan ons doorgeven. De keuken is geopend tussen 18:00 uur en 19:30