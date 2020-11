Toneelvoorstelling 'It Deiboek Fan Anne Frank' gaat ook in 2021 niet door

OPPENHUIZEN- De toneelvoorstelling 'It Deiboek Fan Anne Frank' van Toanielferriening Fordividaesje die eerder dit jaar zou worden uitgevoerd maar vanwege corona geen doorgang kon vinden, is ook voor 2021 gecanceld. De al gekochte kaartjes blijven geldig, want uitstel is geen afstel!

“Mar de hjoeddeistige sitewaasje omtrint it coronafirus lit it net ta meikoarten útein te setten mei de repetysjes. Ek is it tige ûnwis oft der takom maitiid foar folle sealen spile wurde mei. Dêrom hat Fordivedaasje besletten de útfieringen fan 'It Deiboek Fan Anne Frank' út te stellen, yn elts gefal oant de maitiid fan 2022. In tige spitich, mar o sa begryplik beslút. En dit útstel betsjut fansels gjin ôfstel! De kaartsjes bliuwe jildich, dus bewarje dizze goed”, aldus de toneelvereniging uit Oppenhuizen.