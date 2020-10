SNEEK- Sneker fotograaf Tom Coehoorn is genomineerd voor de Mirabaud Yacht Racing Image prijs met een foto van het SKS-skûtsjesilen. Op de foto is de Sneker Pan prominent in beeld. Vorig jaar won Coehoorn al de publieksprijs.

Deze internationale fotowedstrijd voor professionele zeilfotografen zoekt elk jaar de foto die het beste de essentie en de opwinding van de zeilsport weergeeft. In 2020 zal echter als gevolg van het coronavirus de prijs gaan naar de beste zeilfoto die sinds 1 januari 2000 is gemaakt; de ‘Mirabaud Yacht Racing Image of the Century’.

Sneker Pan

“En wat zou het wat zijn als de foto van de eeuw die van het oer-Friese skûtsjesilen wordt”, zegt Tom Coehoorn. “De genomineerde foto heb ik gemaakt tijdens het SKS Kampioenschap Skûtsjesilen 2015 op het Heegermeer bij Woudsend. Het was een zomer met de heftigste zomerstormen sinds 15 jaar. Tijdens de start trok er nog even een beste bui over het Heegermeer met striemende regen en een dikke windkracht 9. Ja, de Sneker Pan staat er mooi op!"

Uiteraard is er de ambitieuze Sneker fotograaf veel aan gelegen dat zijn foto in de prijzen valt. “Stem vóór 10 november en als je dat in een reactie meldt of het bericht deelt maak je kans op de enige echte ThomasVaer Skûtsjekalender 2021 waarvan ik er 5 verloot.

Hier kun je op de foto stemmen: https://www.yachtracingimage.com/.../sks-championship...”