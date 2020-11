Toen Sinterklaas nog Klaasje was in AZC's

SNEEK- Voor de kinderen in twintigtal asielzoekerscentra (AZC’s) door het hele land speelt het WOLKENTHEATER de voorstelling TOEN SINTERKLAAS NOG KLAASJE WAS. Sint en Piet komen ook langs om aan kinderen aandacht te geven en de cadeautjes uit te delen.

In provincie Friesland is het feestje te zien en te beleven op donderdag 26 november (AZC Drachten 16:00 en AZC Burgum 19:30) en vrijdag 27 november (AZC Sneek 16:00). Wegens RIVM maatregelen hebben deze optredens van het WOLKENTHEATER een besloten karakter.

Vluchtelingenkinderen in de Nederlandse AZC’s weten al heel veel over Sinterklaas; ze horen het op school, van het Sinterklaasjournaal of van andere kinderen. Sinterklaas is heel belangrijk voor ze. Hij opent de deuren naar Nederlandse gewoontes, cultuur en samenleving. Daarom is het van belang dat de Goedheiligman ook hun huisjes niet voorbij gaat.

Stichting WOLKENTHEATER is in 1993 opgericht door Adrijan Siniša Rakić, zelf vluchteling uit voormalig Joegoslavië: ‘Kinderen die na traumatische gebeurtenissen in zeer sobere omstandigheden verblijven helpen we met het herontdekken van de mooie kant van het leven. Kinderen kunnen dan met elkaar plezier maken en zorgeloos kind zijn’. Meer informatie over stichting en donatiemogelijkheden vindt u op www.wolkentheater.nl.