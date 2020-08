SNEEK- Heb jij ze al gelezen? Deze ‘tips van Snekers’ voor bezoekers aan Sneek. Een aantal inwoners van Sneek geeft tips over leuke bedrijven en bezienswaardigheden in en om Sneek. Handig voor de bezoekers aan Sneek!

Op de site: https://www.sneek.nl/nl/over-sneek/uitgelicht/tips-van-snekers

Heb jij als inwoner van Sneek ook leuke tips die je wilt delen? Laat het ons weten via de mail, graag met één of meer foto's die we erbij mogen gebruiken!

(email redactie@sneek.nl)