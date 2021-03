Theun Plantinga straalt in Wit Konijn Rood Konijn

SNEEK- Theun Plantinga gaf gisteravond een enthousiaste performance weg in de theatermonoloog Wit Konijn Rood Konijn in Theater Sneek. Voor een exclusief publiek bestaande uit tien man bracht Plantinga het script van de Iraanse schrijver Nassim Soleimanpour tot leven. Het stuk werd door Plantinga voor het eerst gelezen terwijl hij het tegelijktijdig opvoerde. Een kleine 400 man publiek volgde het toneelstuk vanuit de huiskamer via een livestream. Wit Konijn Rood Konijn is onderdeel van een internationale theaterbeleving om de (veer)kracht van theater te benadrukken.