Theatervoorstelling Smokkelbern opnieuw uitgesteld

“De organisatie en planning voor de voorstellingen in april en mei waren in een vergevorderd stadium: het speelschema met alle voorstellingen was klaar, de speellocaties opnieuw vastgelegd en de repetities weer opgepakt. In de tussentijd hoopten we dat het coronavirus grotendeels kon worden bedwongen. Maar de afgelopen anderhalve maand zijn we tot het besef gekomen dat de bestrijding ervan meer tijd in beslag neemt dan we hadden verwacht en gehoopt”, aldus de organisatoren.

Overleg met financiers

“We willen u nogmaals vragen om geduld. Op dit moment zijn we in overleg met de belangrijkste financiers van Smokkelbern om een plan te maken voor de nabije toekomst wanneer de culturele sector weer de ruimte krijgt om voorstellingen te geven. Daarbij werken we twee scenario’s uit, voor de periode oktober/november dit jaar en voor de periode april/mei volgend jaar.”

Voor meer info: https://joodsekinderen.nl/theater-voorstelling/