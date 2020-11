Theater Sneek winterproductie Oliver! gaat niet door

Er stonden tien voorstellingen gepland voor december en januari. Kaarthouders zijn op de hoogte gesteld van de annulering. MUZT hoopt in april met een nieuwe familievoorstelling terug te keren in Theater Sneek.

MUZT Musicalopleiding

MUZT is de musicalopleiding van Kunstencentrum Atrium en een goede springplank naar het vervolgonderwijs binnen het vakgebied, zoals showmusical, muziektheater en kleinkunst. Ook voor leerlingen die geen professionele carrière ambiëren vormt MUZT een goede basisopleiding in zang, dans en acteren. De opleiding duurt vier jaar en bestaat per seizoen in totaal uit circa zeventig jongeren tot 18 jaar. Ieder seizoen wordt door MUZT een grote musicalproductie gemaakt die in Theater Sneek is te zien. In 2019 trok ‘Shrek de Musical’ acht volle zalen en brak daarmee een bezoekersrecord voor Theater Sneek. Leeuwarder Courant gaf deze voorstelling de maximale score van vijf sterren. MUZT was ook meerdere keren genomineerd bij de Amateur Musical Awards.