Theater Sneek winterproductie Oliver!: audities in september en oktober

SNEEK-Theater Sneek brengt in samenwerking met MUZT Musicalopleiding een eigen winterproductie. In december en januari wordt de familievoorstelling Oliver! maar liefst tien keer opgevoerd. Voor twee hoofdrollen in deze speciale musical - Oliver en Mr. Bumble - zijn er op zaterdag 26 september en zaterdag 3 oktober audities bij Kunstencentrum Atrium in Sneek. Een unieke kans voor semi-professionals en ervaren amateurs uit de regio om te schitteren op een groot podium.

Hoofdrollen

Oliver is een 10-jarig weeskind dat ondernemend en brutaal de wereld in gaat om te ontdekken wat er in het negentiende-eeuwse Londen valt te halen. Hij heeft veel energie, een sterke expressie en heldere sopraanstem. De rol is geschikt voor een jongen met enige podiumervaring die geen angst heeft om ook te dansen en acteren. Mr. Bumble is het zwaarlijvige en pompeuze hoofd van een weeshuis. Hij gaat vooral af op geldelijk gewin en de aandacht van dames. Een imposante tenor met gevoel voor humor en timing. Deze humoristische rol vraagt een goede stembeheersing, ook in de hoogte.

Oliver!

Het verhaal neemt het publiek mee naar het negentiende-eeuwse Londen waar boevenbendes en inhalige adel uit zijn op gewin. De musical is gebaseerd op de bekende roman Oliver Twist van Charles Dickens. Het script en de muziek zijn van de hand van Lionel Bart en werd voor het laatst in Nederland door Joop van den Ende Theaterproducties in 2000 uitgebracht. De hoofdrollen werden toen vertolkt door Willem Nijholt, Arjan Ederveen en Mariska van Kolck.

Ook audities voor opleiding

Jongeren (12-16 jaar) uit heel Friesland die zich bij MUZT verder willen ontwikkelen op het gebied van zang, dans en acteren, kunnen zich ook aanmelden voor de audities op 26 september en 3 oktober. Wie toegelaten wordt, maakt niet alleen deel uit van de musicalopleiding, maar ook van het ensemble van Oliver!

Aanmelden

Wie mee wil doen aan de audities kan zich opgeven via service@cultuurkwartier.nl. Daarna wordt een uitnodiging verstuurd met meer informatie.

MUZT

MUZT is de musicalopleiding van Kunstencentrum Atrium en vormt een goede springplank naar het vervolgonderwijs binnen het vakgebied, zoals showmusical, muziektheater en kleinkunst. Meerdere MUZT-leerlingen deden de afgelopen jaren met succes auditie voor de Frank Sanders Akademie in Amsterdam. In juli 2020 studeerden twee voormalige MUZT-leerlingen af bij de hoog aangeschreven musicalopleiding. Suzanna Pleiter, die in 2016 MUZT afrondde, zit momenteel in het vierde leerjaar van de Frank Sander Akademie en speelt één van de hoofdrollen in ‘100% Coco’. Deze musical is vanaf december in de Nederlandse theaters te zien.

Ook voor leerlingen die geen professionele carrière ambiëren vormt MUZT een goede basisopleiding in zang, dans en acteren. De opleiding duurt vier jaar en bestaat per seizoen in totaal uit circa zeventig jongeren tot 18 jaar.

Grote producties in Theater Sneek

Ieder seizoen wordt door MUZT een grote musicalproductie gemaakt die in Theater Sneek is te zien. In 2019 trok ‘Shrek de Musical’ acht volle zalen en brak daarmee een bezoekersrecord voor Theater Sneek. Leeuwarder Courant gaf deze voorstelling de maximale score van vijf sterren. MUZT was ook meerdere keren genomineerd bij de Amateur Musical Awards. De leerlingen doen naast de grote productie ook op andere manieren podiumervaring op. Zo zijn er excursies naar voorstellingen, ontmoetingen met musicalacteurs en lessen met gastdocenten uit het vak.