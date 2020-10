Theater Sneek verwacht bezoeker nummer 500.000, aftrap publiekscampagne

SNEEK- Theater Sneek ontvangt eind oktober haar vijfhonderdduizendste bezoeker. Na de opening in november 2012 is het aantal bezoekers per jaar steeds toegenomen. In 2017 zette Guido Weijers de driehonderdduizendste bezoeker in het zonnetje. Drie jaar later nadert de teller de half miljoen.

De volgende mijlpaal wordt bereikt op zondag 25 oktober tijdens de voorstelling Peppa Pig Live! Het publiek staat niet niet alleen een spetterende familievoorstelling te wachten; iedereen maakt ook kans op een fantastische prijs. De vijfhonderdduizendste bezoek ontvangt vijfhonderd gratis Theater Sneek-minuten. Jong en oud maakt alle kans. Ook wie binnenkort een kaartje gaat kopen, want Peppa Pig Live! is nog niet uitverkocht.

Aftrap publiekscampagne

Het feestelijke moment vormt tevens de aftrap van de publiekscampagne ‘Word vriend, juist nu’. Enkele weken geleden vormde het bezoek van Commissaris van de Koning Arno Brok de aftrap van de campagne ‘Houd cultuur levend’. Hierbij werden politiek en het bedrijfsleven opgeroepen om de podia van Cultuur Kwartier Sneek te steunen. Dit keer wordt het publiek opgeroepen om Theater Sneek en Poppodium Bolwerk te helpen.

Word vriend, juist nu

Bezoekers kunnen zich aanmelden als vriend van Theater Sneek en/of Poppodium Bolwerk. Door middel van een bescheiden financiële bijdrage per seizoen, is het mogelijk om als particulier structureel bij te dragen aan het voortbestaan van de podia. Juist in deze coronacrisis. Als tegenprestatie kunnen vrienden als eerste kaartjes bestellen en krijgen ze een rondleiding plus een kijkje achter de schermen. Ook mogen vrienden deelnemen aan 'Koffie met de directeur/programmeur'-sessies, waarbij ze ideeën kunnen uitwisselen met de mensen achter de schermen.

Wiebren Buma, directeur Cultuur Kwartier Sneek: “We beseffen ons terdege dat het ook voor onze bezoekers een moeilijke tijd is. Toch willen we met deze actie een oproep doen. Juist in lastige tijden vormt bezoek aan een liveconcert of voorstelling een lichtpuntje. Nergens anders dan in het theater of een concertzaal kun je even helemaal wegdromen. Cultuur is voeding voor inspiratie en verdieping en geeft meerwaarde aan wat we doen. Deelname aan culturele activiteiten is voor een groeiend aantal mensen een manier om te kunnen participeren in de samenleving. Verbeelding brengt je overal!”

