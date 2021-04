Theater Sneek: Mooierdanooit

Met dit unieke project wil Theater Sneek, samen met alle makers, iedereen voor en achter de schermen en het publiek, op bijzondere wijze aftellen naar het moment dat onder andere alle theaters en poppodia weer open mogen. We weten niet wanneer, maar we weten dat het komt. Dan wordt het ook in Theater Sneek weer… Mooier dan ooit.

Zie op https://www.facebook.com/113510180830452/videos/798620590788837