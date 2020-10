Theater Sneek en Het Bolwerk:Word vriend, juist nu!

Door de coronacrisis hebben we het zwaar, de cultuursector wordt hard getroffen. We zijn ons ervan bewust dat de crisis iedereen raakt. Maar we hopen dat we je de afgelopen jaren met onze voorstellingen en concerten vaak hebben weten te vermaken, ontroeren, inspireren, motiveren, weg hebben laten dromen of tot tranen toe aan het lachen hebben weten te maken. Dit willen we in de toekomst graag blijven doen.

Juist in lastige tijden vormt een bezoek aan een live concert of voorstelling een lichtpuntje. We hebben de noodklok al geluid bij politiek en bedrijfsleven, maar doen nu ook een beroep op jou! Dit kun je doen door je aan ons te verbinden: word Vriend van Theater Sneek of Bolwerk Baas, of beide! Door middel van een bescheiden financiële bijdrage per seizoen, is het mogelijk om als bezoeker structureel bij te dragen aan het voortbestaan van onze podia. We hebben verschillende tegenprestaties bedacht waarmee jij je nog meer thuis voelt bij ons voor én achter de schermen. Word vriend, juist nu!

Vriend van Theater Sneek

Kosten 35,- euro per seizoen

Wat krijg je ervoor terug:

• Je bent als eerste op de hoogte van het programma, extra voorstellingen en speciale aanbiedingen*

• Je ontvangt de theaterbrochure voor het volgende seizoen voordat deze regulier verspreid wordt

• Je kunt kaarten bestellen in de Vriendenvoorverkoop, een week voorafgaand aan de reguliere start kaartverkoop

• Je ontvangt minimaal drie keer per seizoen verrassingsaanbiedingen speciaal voor Vrienden

• Je wordt uitgenodigd samen met een introduce voor een exclusieve presentatie over de programmering voor het volgende seizoen**

• Je kunt deelnemen aan één van de ‘Koffie met de directeur/programmeur’-sessies, waarbij je ideeën kunt uitwisselen met de mensen achter de schermen**

*Ieder jaar kunnen de “blockbusters” worden uitgesloten van voorverkoop voor vrienden. Het komt ook voor dat de algehele verkoop door de producent wordt geregeld. Om logistiek alles goed te kunnen regelen en teleurstelling te voorkomen wordt de verkoop van deze voorstellingen tegelijkertijd voor iedereen opengesteld. Wél proberen we daar waar mogelijk onze vrienden hiervan als eerste op de hoogte te stellen en geven we er publiekelijk pas later bekendheid aan.

**Voor deze activiteiten is er beperkt plaats en geldt vol is vol.

Voorwaarden:

De activiteiten voor Vrienden gaan alleen door als de coronamaatregelen dit toelaten.

De Vriendenpas is persoonlijk.

Het vriendenlidmaatschap loopt van 1 mei tot en met 30 april daaropvolgend en wordt automatisch verlengd, tenzij het lidmaatschap vóór 1 april schriftelijk wordt opgezegd. Bij verlenging wordt de vriendenbijdrage jaarlijks rond 1 mei automatisch geïncasseerd op basis van een machtiging.

LET OP: Je kunt ons ook steunen door een vriendschap met het Bolwerk aan te gaan, of supervriend te worden!

Bolwerk Baas of Supervriend

Naast Vriend van Theater Sneek, kun je ook Bolwerk Baas worden of gaan voor de Supervriend combi. Via de button ‘Word Vriend’ kun je ook deze lidmaatschappen toevoegen aan je bestelling.

De voordelen voor een Bolwerk Baas:

Je mag bij een bezoek plaatsnemen in de skybox (indien deze niet in gebruik is)

Drie keer per jaar kun je aan een Meet & Greet met een artiest deelnemen. Daarbij heb je zelfs de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij het diner op die avond, waar personeel en artiest samen eten*

Je kunt eerder naar binnen bij concerten en evenementen

Bij aankondigingen van grote namen word je als eerste op de hoogte gesteld zodat je op tijd een ticket kunt bemachtigen

Je kunt deelnemen aan één van de ‘Bier met de Bazen’-sessies, waarbij je ideeën kunt uitwisselen met de mensen achter de schermen, zoals onze programmeur*

Je kunt één keer per jaar deelnemen aan de Bazenbijeenkomst, waar je gezellig samenkomt (uiteraard onder het genot van een drankje en livemuziek) en bijv. gesigneerde tourposters en ander materiaal kunt bemachtigen.

Lees hier alles over je Bolwerk Baas lidmaatschap.

De bijdrage als Bolwerk Baas bedraagt €20,-. Als Supervriend maak je voordelig gebruik van alle bovenstaande voordelen voor slechts €50,-.

Voor meer info en aanmelden: https://theatersneek.nl/bezoekersinfo/vrienden/?fbclid=IwAR0Ma4Lq3qBUOHkhB2oBawosPqrJq0f3Cs_9WUpNpAk82tfCS0AnQdRtlsk