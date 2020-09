Theater Sneek coronaproof

SNEEK- Vooraf vonden ze het bij Theater Sneek gister allemaal best wel even spannend hoe de eerste officiële voorstelling in de Sneker cultuurtempel aan de Westersingel zou verlopen. Coronaproof that’s the question?! Het theater slaagde glansrijk!

Nadat eerder de voorstelling rond de aanbieding van het boek ‘Bram. De schilder’ al in het theater was geweest, was het gisteravond de beurt aan het Noord Nederlands Orkest en Elske DeWall. In verband met de coronamaatregels mocht het NNO en Elske DeWall tweemaal optreden. Beide voorstellingen duurden een uur.

Cor in z’n rode jas is afwezig

Directeur Wiebren Buma wachtte het publiek als een goed gastheer op bij de ingang van het theater. Waar normaal gesproken Cor in z’n fraaie rode jas het hooggeëerde publiek welkom heet, was het nu Buma himself die dé coronavraag stelde: Bent u goed gezond? Niemand beantwoordde de vraag ontkennend.

Via duidelijk aangegeven looproutes konden de bezoekers hun jassen vervolgens kwijt aan de medewerkers in de garderobe. Die medewerkers namen de jassen met beschermende witte latex handschoentjes aan, vanachter de veiligheidsschermen.

Drankjes mee in de zaal

Wat anders not done is in Theater Sneek, drankjes meenemen in de theaterzaal mocht nu wel. De drankjes die overigens ook op veilige afstand besteld konden worden.

In de Tüöttenzaal, maar een negentigtal bezoekers per voorstelling, maar hierdoor wel op zeer veilige afstand van elkaar. Op het podium zaten de musici van het NNO ook op ruime afstand van elkaar. Waar de eerste violist normaal gesproken een handje van de dirigent krijgt, was het gisteravond elleboogje tegen elleboogje! Het publiek onderging het allemaal wat gelaten, zelfs het klappen werd door Elske DeWall geregisseerd.

Aan het einde van het concert, wel een toegift, ook hier weer volgens coronaprotocol. Dus niet eerst het verdwijnen van de artiesten achter de gordijnen, nee gewoon zeggen dat er ‘zonder de gebruikelijke toestanden’ een extraatje kwam.

Na afloop gaven medewerkers van het theater aan welke rijen de zaal mochten verlaten. Conclusie? Theater Sneek is zo coronaproof als het maar kan. We zullen het ermee moeten doen!

Henk van der Veer