The Second Chapter - Symphonic Rock Night in Theater Sneek

SNEEK-Met de indrukwekkende rockshow A Complete Evening maakte Symphonic Rock Night een verpletterend debuut in de Nederlandse theaters. Na vele lovende reacties is Symphonic Rock Night terug met een splinternieuwe show: The Second Chapter.

De band presenteert een geheel nieuwe set met songs van o.a. Pink Floyd, Yes, Marillion, Supertramp, Focus, Earth & Fire en Genesis, die samen een fantastisch beeld schetsen van de popmuziek in de jaren 70. Muziek die nog altijd hoog in de jaarlijkse Top 2000 terug is te vinden.. Gebracht door negen doorgewinterde topmuzikanten in een adembenemende show. Drummer Tim de Jong: “The Second Chapter is een hele mooie show geworden met nieuwe nummers, waarbij de symfofans wederom een fraai afgewogen mix van bekend en legendarisch materiaal in één avond tot zich kunnen nemen. Voor ons opnieuw dé kans om met de allerbeste Nederlandse muzikanten deze fantastische muziek te spelen.”

Theatershow // za. 24 oktober // 19.30 uur & 21.30 uur // € 29,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400