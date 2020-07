The Crooked & I M Captain in Poppodium Bolwerk Sneek

SNEEK-Poppodium Bolwerk gaat ook in de zomer door met haar concerten. I.v.m. Corona en de daaruit voortvloeiende RIVM richtlijnen zijn er per concert slechts 50 tickets beschikbaar. Zaterdag 11 juli staat The Crooked en I Am Captain op het podium

De vierkoppige alternatieve rockband The Crooked brengt een combinatie van stevige songs, die door de overliggende popelementen makkelijk blijven hangen. The Crooked staat voor stevige drums en opzwepende baspartijen die keihard in je gezicht worden geblazen. Vette gitaarrifs in combinatie met de rauwe zang en de kleurrijke meerstemmigheid maakt de sound van The Crooked compleet! Daarbij zijn er invloeden terug te horen van onder meer The Foo Fighters, Royal Republic, Highly Suspect, Rage Aagainst The Machine en Green Day.

The Crooked is zonder twijfel een zeer strakke live band! Geen wonder dat zij diverse prijzen hebben gewonnen, waaronder Slag om Sneek en Talent naar de Tent. De band speelde de afgelopen jaren onder meer op Eurosonic, Bevrijdingsfestival Leeuwarden, Westerpop en prime time op het Dicky Woodstock festival.

Met een kruising tussen alternatieve rock en punkrock, geïnspireerd op bands als Biffy Cyro, Billy Talent en Foo Fighters zet I Am Captain moeiteloos een inspirerende set neer. Ze nemen het publiek mee in persoonlijke en maatschappijkritische nummers van gevoelige ballads tot dampende rock.