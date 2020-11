SNEEK- Restaurant Texas Steak in Sneek houdt a.s. zaterdag 14-11-2020 van 13:00 t/m 17:00 een Texas BBQ drive thru. Geheel volgens de Corona-regels.

Op de grote BBQ-trein worden Texaanse klassiekers gemaakt, zoals Brisket, Piri Piri Chicken, Tender Porkneck en huisgemaakte Tex Mex worst.

Dit is in een pakket van 25,00 (voor +- 2 personen) verkrijgbaar inclusief een paar kleine smaakmakers. Aan de zijkant van Westersingel 27 is een drive thru waar iedereen corona-proof in de auto kan blijven en langs kan rijden om bestellingen te doen en te ontvangen. OP= OP.

Ondanks de Corona-Lockdown er toch even op een veilige manier op uit? Kom a.s. zaterdag naar de Westersingel 27. Alle informatie vindt u ook op www.texassteak.nl