Terrassen coronaproof in Sneek

SNEEK – Maandag 1 juni a.s., Tweede Pinksterdag, om 12.00 uur is het dan zover: D e Nederlandse restaurants mogen weer open! Er zijn wel strenge voorwaarden aan het heropenen van de horeca verbonden.

In Sneek is de plaatselijke horeca er klaar voor. Bij Café Neighbours is het terras inmiddels coronaproof gemaakt.

Er gelden nogal wat regeltjes. Zo moetengasten 1,5 meter afstand van elkaar houden, behalve als zij uit hetzelfde huishouden komen. Ook horecapersoneel moet diezelfde 1,5 meter afstand houden tot de gasten en hun collega's.

Er zijn alleen zitplaatsen op het terras. Op terrassen geldt geen maximum aantal personen.