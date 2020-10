Tentoonstelling 'Noordzicht’ Zoltin Peeter, een neo-romanticus in Friesland'

LEEUWRDEN- Vanaf 7 november 2020 t/m 3 januari 2021 is in Obe, het podium voor literatuur, kunst en taal, de expositie 'NOORDZICHT | Zoltin Peeter, een neo-romanticus in Friesland' te bekijken. In deze tentoonstelling word je meegenomen in de wereld van kunstenaar Zoltin Peeter. Zoltin Peeter (Amsterdam, 1942 - Hallum, 2019) liet zich inspireren door het IJslandse landschap: een landschap vol bergen, watervallen en vlaktes. Zijn ervaringen en kijk op dit landschap vertaalde hij naar zijn eigen beeldtaal waarmee hij iets los wilde maken bij de kijker en waarmee hij de kijker nieuwsgierig wilde maken. Zijn werk geeft zicht op hoe hij de overweldigende kracht en de vormen van de natuur zag en ervaarde.

De tentoonstelling is zo opgezet dat je meteen bij binnenkomst rust en bezinning ervaart. Het tentoongestelde werk toont de kracht van de natuur tegenover de kwetsbaarheid van de mens. Het eerste deel van de tentoonstelling, NOORDzicht, toont met tekeningen en ‘Noordwoorden’ de kracht van de natuur. Een lichtgevende installatie toont de mens in zijn onstandvastigheid. Manshoge tekeningen en ‘hardop denken’ uit reisboeken van Zoltin Peeter voeren de je naar ZuidZICHT. In dit deel vertalen de installaties de verstilling, kwetsbaarheid en onderhuidse gelaagdheid van de mens.

‘Voor elke taal die je wilt leren moet je moeite doen, ook voor beeldtaal; om er grip op te krijgen, om hem vast te houden en er een verhaal mee te kunnen maken. Dat geldt voor de kijker, maar ook voor de ontwerper. Met het ontwikkelen van een eigen grammatica, een eigen beeldtaal, ben ik al mijn hele leven bezig.’ (Zoltin Peeter)



Voel je welkom en zie meer tijdens deze indrukwekkende tentoonstelling!



Het ontwerp van de tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met ontwerpbureau LOKAALWERK. De selectie van het beeldmateriaal is gedaan in overleg met een aantal vrienden van Zoltin Peeter.

Rondleidingen door de wereld van Zoltin Peeter

Iedere woensdag om 14.00 uur en om 16.00 uur kun je deelnemen aan een rondleiding langs het werk van Zoltin Peeter. Niet alleen ontdek je dan meer over Zoltin Peeter, zijn levenswerken en de kwetsbaarheid van de mens in de natuur, ook ga je met je gastvrouw- of heer in dialoog over hoe je kunt kijken naar kunst, hoe je een beeldtaal kunt leren en op die manier meer ziet. De rondleidingen zullen geheel volgens de actuele corona veiligheidsmaatregelen plaatsvinden. Op 11, 18 en 25 november en 2, 9 en 16 december word je tegen een kleine vergoeding van vijf euro 45 minuten lang ondergedompeld in de wereld van Zoltin Peeter. Er is een maximum van tien personen per rondleiding. Deelnemen aan een rondleiding kan door te reserveren via zoltinpeeter.eventbrite.nl of telefonisch 058-7890789.

Obe, het podium voor literatuur, kunst en taal

Adres: Heer Ivostraatje 1, 8911 DP Leeuwarden

Openingstijden: donderdag t/m zondag van 13:00-17:00 uur

Toegang: gratis (vooraf aanmelden is niet nodig)