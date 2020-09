Tafelrondefeest voor mensen met een verstandelijke beperking

SNEEK- Het door de Tafelronde Sneek georganiseerde sloepvaren voor mensen met een verstandelijke beperking kon door de coronamaatregelen dit jaar helaas niet doorgaan. Om ze toch een mooie dag te bezorgen in deze moeilijke tijd is de Tafelronde als alternatief afgelopen vrijdag 28 augustus langs zeven woonlocaties en dagbestedingen voor deze doelgroep in Sneek, Bolsward en Oppenhuizen gegaan.