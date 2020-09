System Crasher in Filmhuis Sneek

Benni (Helena Zengel) is een negenjarige wildebras die door een jeugdtrauma worstelt met paniekaanvallen en agressief gedrag. Haar alleenstaande moeder kan de zorg niet aan, waardoor de sociale diensten zich over het meisje ontfermen.

Ze houdt het alleen in geen enkel pleeggezin lang vol, ondanks de vele inspanningen van de wanhopige maatschappelijk werkster mevrouw Bafané. Haar laatste hoop is Micha, een jonge anti-agressiecoach wiens taak het is om Benni naar school te begeleiden. Hun relatie wordt intenser en na een paar weken samen in het bos te hebben doorgebracht, beginnen de grenzen tussen werk en privé voor de jonge vader Micha al snel te vervagen. System Crasher is de Duitse Oscarinzending en won meerdere prijzen waaronder een Zilveren Beer op het Filmfestival van Berlijn.