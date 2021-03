Succesvolle Fryske Boekewike: Kadoboek Fryske Boekewike ‘uitverkocht’

SNEEK- Nog nooit eerder was de Fryske Boekewike zo’n groot succes. Het kadoboek Lockdownleafde van Hilda Talsma, een speciale uitgave in het kader van de Fryske Boekewike, is uitverkocht. Ernst Bruinsma van Boeken fan Fryslân: ‘Wy hawwe sels, dat is echt unyk, 500 eksimplaren bymeitsje litten. Al yn it earste wykein fan de Fryske Boekewike waarden in hiel soad boeken online ferkocht. En dy line sette de dagen dêrnei troch. By de Afûk binne ferline wike twa kear safolle boeken ferkocht as normaal.’

Vooral de Friese romans waren in trek. Er zijn in één week tijd nog nooit zoveel Friese romans verkocht als de afgelopen week. Linda Eppenga van boekhandel Planteyn uit Gorredijk beaamt dat: ‘Der is no in nije generaasje Fryske skriuwers dy’t prachtige boeken skriuwt.’

Lockdownleafde

Lockdownleafde, op verzoek van Boeken fan Fryslân geschreven door Hilda Talsma voor de Fryske Boekewike, verscheen bij uitgeverij Elikser in een oplage van 1.000 exemplaren. Uitgever Jitske Kingma is opgetogen: ‘Ik bin tige bliid mei dit sukses fan de Fryske Boekewike en de erkenning fan Hilda Talsma as skriuwster. Wat kinne je no better lêze yn dizze lockdowntiid as in boek dat net allinne fermakket, mar ek hoop jout. Dy hoop is der ek foar it Fryske boek. It libbet as in hert, dat blykt no wol wer.’

In de Fryske Boekewike ontstonden allemaal mooie initiatieven. Schrijvers die zelf promotiefilmpjes maakten en restaurant De Herberg van Smallingerland dat de gehele Boekenweek een speciaal Boekenweekmenu aanbood.

Vervolg Fryske Boekewike

In de Nationale Boekenweek van het CPNB die deze zomer georganiseerd zal worden, wordt naast het Boekenweekgeschenk, geschreven door Hanna Bervoets, ook de Friese vertaling van Baukje Zijlstra feestelijk aangeboden. In oktober volgen op allerlei plaatsen in Fryslân literaire optredens, onder andere van Elske Schotanus, Hein Jaap Hilarides, Hilda Talsma, Emiel Stoffers, Sjoerd Bottema, Jaap Louwes, Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper. Boeken fan Fryslân is een promotiecampagne voor Friese schrijvers en uitgevers, met als doel om meer mensen Friese boeken te laten lezen. Zie ook www.boekenfanfryslan.frl.