Succesvolle coronaproof-editie van het UIT Festival

SNEEK-Het nieuwe culturele seizoen in Súdwest-Fryslân is zaterdag 12 september afgetrapt met het UIT Festival. In zeven plaatsen trad een groot aantal dansers, muzikanten en andere kunstenaars op. Verder presenteerden zich in de deelnemende dorpen en steden allerlei culturele partijen uit de buurt, zoals musea en galeries. Het festival trok bijna tienduizend bezoekers.

De afgelopen jaren vond het UIT Festival plaats in Sneek. Deze keer deden ook Blauwhuis, Bolsward, Goënga, Koudum, Workum en Woudsend mee. Door de spreiding konden de coronamaatregelen goed worden nageleefd. De invulling van het UIT Festival verschilde zaterdag per locatie. Plaatselijke comités hadden de programma’s samengesteld. Er waren 150 vrijwilligers actief.

Workum

De officiële opening was om 10.30 uur in Workum en een kwartier later in Blauwhuis. Daarbij werd door basisscholieren gedanst of muziek gemaakt. Vervolgens was er de gehele dag van alles te beleven in de gemeente. De programma’s in de dorpen en steden waren zeer gevarieerd, met veel live-optredens. Naast lokale amateurs had de overkoepelende organisatie van het UIT Festival, Cultuur Kwartier Sneek, professionele acts geboekt. Een aantal locaties combineerde het UIT Festival met de Open Monumentendag.

Geheime routes

Geheime routes In tegenstelling tot de andere locaties was het voor Snekers een raadsel wat er in hun stad ging gebeuren. Vooraf was alleen onthuld dat er vijf verrassingsroutes met meerdere optredens zouden zijn. De locaties en artiesten bleven tot het festival geheim. Op twintig plekken - van grote kerken tot kleine achterafzaaltjes, op daken en in binnentuinen - werd genoten van bands, dansgroepen, dichters, theatergezelschappen, musicaltalenten, orkesten en meer. Groepjes tot tien man legden met een gids een route af. Zevenhonderd personen hadden zich voor de routes aangemeld. Als extra verrassing was er straattheater in de binnenstad waar iedereen ter plaatse van kon genieten.

Kinderroute

Kinderroute Kinderen konden meedoen aan uiteenlopende opdrachten op een speciale route langs de zevende deelnemende dorpen en steden plus Wommels en IJlst. Er was volop keuze, met onder meer muziek, dans, circus, theater en beeldende kunst. De kinderen werden bij de opdrachten, in totaal 24 stuks, begeleid door lokale kunstenaars. De route voor kinderen trok ongeveer 750 man.

At the Watergate

At the Watergate en afsluiting Op de online kanalen van het UIT Festival waren er gedurende de dag updates vanuit de dorpen en steden en kon men video’s bekijken van het Culturele Hoofdstad-spektakel At the Watergate. Circa 2.000 man bezochten zaterdag de Facebook-pagina en de festivalwebsite, naast de in totaal 7.500 fysieke bezoekers. Het UIT Festival werd ’s avonds bij Poppodium Bolwerk in Sneek afgesloten door de ‘jazzsurf’-combinatie van BRUUT! en gitarist Anton Goudsmit van New Cool Collective. Zij gaven twee concerten.

De coördinatie van het UIT Festival lag bij Cultuur Kwartier Sneek. Het evenement is een initiatief van Cultuurplein Súdwest-Fryslân.