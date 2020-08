Strontweek 2020 gaat helaas niet door

WORKUM- Met pijn in het zeilhart hebben alle organisaties, verenigd in het Zeilvaartcollege, na een stevig beraad, unaniem besloten de Strontweek 2020 niet door te laten gaan. Samen vormen de evenementen, Beurtveer, Strontrace, Visserij onder zeil, Markt, Liereliet en Klompzeilen, de zo bijzondere Strontweek, en samen willen ze de gezondheid van opvarenden, het publiek en de organisatie niet in gevaar brengen. Het bestuur neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en kijkt nu al uit naar een als vanouds fantastische Strontweek in 2021.

Er is door alle verenigingen heel hard gewerkt aan het maken van goede coronaplannen maar er bleven vragen “mitsen en maren” komen vanuit de gemeente die uiteindelijk de vergunning moet verlenen. Er is nog gesproken over of het mogelijk was om sommige afzonderlijke onderdelen wel door te laten gaan. Maar gezien het feite dat ieder onderdeel ook leunt op de reuring en sfeer van de andere evenementen is besloten alles naar 2021 te verschuiven.

Helaas moet Warmond de bloembollen in de eigen tuinen planten zonder stront uit Workum, zal er niet gepassagierd worden in de havens van het Beurtveer, hoeven de teleurgestelde Lierelietzangers hun kelen niet te smeren, zullen de trotse klompzeilers hun scheepjes geen behouden vaart kunnen wensen, zullen de netten van de vissers dit jaar droog blijven en kan de visafslager zijn stem sparen.

Maar het Zeilvaart College Workum gaat niet bij de pakken neerzetten zegt scheidend voorzitter Maarten Offinga. “Er wordt nagedacht over hoe de evenementen ook op andere manieren te organiseren en er worden grootse plannen gesmeed voor het vijftigjarig bestaan van de Strontrace en de Visserijdagen in 2023! En we gaan er vanuit dat volgend jaar in de herfstvakantie het “en nou oprotten” weer door de haven schalt.