Stichting Nij Lûd ontvangt bedrag van Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland en het VSB Fonds

SNEEK- Stichting Nij Lûd heeft van Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland en het VSB Fonds ieder € 5.000,- ontvangen. Het geld is bedoeld om het voor zes muziekverenigingen in de provincie Fryslân mogelijk te maken om een Nij Talint Orkest te starten.

Nij Talint Orkest is een initiatief van dirigent en musicus Guus Pieksma uit Sneek. In tien repetities maakt hij volwassen muzikanten enthousiast voor de blaasmuziek. Ze leren een blaas- of slagwerkinstrument te bespelen én samen muziek te maken. Muzikale ervaring is niet nodig.

Inmiddels is Pieksma in Fryslân in samenwerking met 15 muziekverenigingen een Nij Talint Orkest begonnen. En met succes! De muzikanten vallen als een blok voor hun nieuwe hobby. Bijna allemaal nemen ze muziekles en spelen door in de ook door Pieksma opgerichte Mienskipsorkesten. Van daaruit stromen muzikanten door naar de vereniging.

Fanfare De Lytse Súdwesthoeke over Nij Talint Orkest: “De dynamiek binnen het korps verandert er door. De trend was een beetje dat het minder en minder werd. Nij Talint Orkest geeft weer sjeu aan de muziekvereniging. Dat komt doordat alle leden meehelpen en als buddy fungeren voor de nieuwe muzikanten. Er ontstaan nieuwe verbindingen. Door de publiciteit krijgt het korps meer bekendheid en komt er nieuw publiek. En we hebben er nieuwe leden aan overgehouden!”.

Het is de bedoeling om in het voorjaar 2021, najaar 2021 en voorjaar 2022 steeds twee Nij Talint Orkesten te starten. Muziekverenigingen die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich melden via nijtalintorkest@gmail.com. Stichting Nij Lûd neemt vervolgens contact op. Meedoen gaat in volgorde van aanmelding.

Stichting Nij Lûd is ontstaan uit Mienskipsorkest Workum. De oud Nij Talint muzikanten hebben als doel dat zoveel mogelijk mensen leren om samen muziek te maken. Uit eigen ervaring weten ze hoe leuk dat is, hoeveel het hen brengt en dat iedereen het talent ervoor heeft.