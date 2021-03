Stem op Sleat! Allermooiste vestigingsstad ligt in Waterland van Friesland

SLOTEN- VVV Waterland van Friesland weet het zeker: de allermooiste vestigingsstad van Nederland is Sleat (Sloten) in De Fryske Marren. Maar om die titel daadwerkelijk te mogen dragen, moet er eerst nog het nodige gebeuren. Daarom roept VVV Waterland van Friesland alle inwoners en toeristen op om een stem op Sleat uit te brengen. Dat kan bij de online ANWB-verkiezing waarmee deze Koninklijke Nederlandse Toeristenbond op zoek is naar de ‘Allermooiste vestigingsstad van Nederland’.

“Sleat verdient deze titel echt”, stelt Floriaan Zwart, directeur VVV Waterland van Friesland. “De kleinste Elfstedenstad voldoet aan alle eisen die je aan een vestigingsstad stelt. Sleat wordt omarmd door een groene ster van stadswallen en oude kanonnen. De muren, de wallen, de grachten en de waterpoorten moesten ooit de stad onneembaar maken voor indringers. En nu zijn ze nog steeds in originele staat te zien. Dat is heel bijzonder. En in het toeristenseizoen buldert de stem van de stadsomroeper door de pittoreske straten van Sloten. De Stadsschutterij laat dan de kanonnen knallen voor het publiek. Dat zijn genoeg ingrediënten om de ‘Allermooiste vestigingsstad van Nederland’ te zijn.”

Online stem uitbrengen VVV Waterland van Friesland hoopt dan ook dat iedereen die Sloten kent, zijn of haar stem uitbrengt. Dat kan via www.waterlandvanfriesland.nl, hier staat een directe link naar de verkiezing van de ANWB. De stemming bepaalt uiteindelijk welke vijf steden in de top vijf belanden. De deskundige jury bestaat uit Jaap-Evert Abrahamse van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, historicus Maarten van Rossem en Marieke Haafkens, route-expert bij ANWB Eropuit. Zij kiezen uit de top vijf de stad die zich de ‘Allermooiste vestingstad van Nederland’ mag noemen. De top 5 komt in oktober in de Kampioen, het magazine van de ANWB, mét tips voor wandelroutes. De top 50 wordt opgenomen in een nieuw boek van de ANWB. Kortom, redenen genoeg om Sleat op nummer één te krijgen.

Kleine stad met een groot aanbod Sloten is niet alleen mooi, het heeft als kleine stad ook veel aan inwoners en toeristen te bieden. Zo worden mensen in Museum Sloten meegenomen in een verrassende kijk op de stadsgeschiedenis. En op zolder bevindt zich de mooiste collectie toverlantaarns van Nederland. Bij de Lemsterpoort staat Korenmolen De Kaai op een bastion van de stadswal. Hier wordt nog altijd op traditionele wijze tarwe tot meel gemalen. En in de zomer kunnen mensen mee met de stadsoproeper die alle mooie plekken van Sloten laat zien en er kleurrijk over vertelt. Het kanongebulder wordt geregeld door de stadsschutterij: volledig in klederdracht. Er zijn maar weinig andere vestigingssteden die hieraan kunnen tippen. Kortom: stem op Sleat!

Over VVV Waterland van Friesland VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest-Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied twintig VVV-locaties. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest Friesland verder op de kaart te zetten.