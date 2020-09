Stedelijk Muziekkorps laat weer van zich horen

SNEEK- Blow your Horns again !! Onder die slogan laat het Stedelijk Muziekkorps uit Sneek weer van zich horen. “We laten ons niet uit het veld slaan door deze moeilijke omstandigheden. Opeens hadden we vanaf half maart geen repetities meer en konden we geen muziek meer maken. Hier en daar klonken op 4 mei nog de signalen die bij de herdenking hoorden, maar verder bleef het stil buiten de deuren. Vanaf juni mochten we gelukkig weer muziek maken, waarbij de nodige protocollen in acht genomen moesten worden”, schrijft voorzitter Bob Somsen.

“Gaandeweg hebben we onder de gegeven mogelijkheden een erg leuke invulling kunnen geven aan de activiteiten van ons Stedelijk Muziekkorps. Want eens een muzikant, altijd een muzikant. Het musiceren in een orkest blijft trekken. Met een stel gedreven bestuurs- en commissieleden zijn de repetities weer opgetuigd en zijn er oplossingen aangedragen om in aangepaste vorm toch weer te kunnen spelen”, laat Somsen weten.

“Dit gaat binnenkort weer hoorbaar worden in de Sneker scene, beginnend met het “Uitfestival”. Op een nog geheime locatie zal zowel ons jeugdorkest On the Move als het Groot Harmonieorkest in verschillende verrassende formaties een leuk programma ten gehore brengen. Ook in het najaar staan er diverse activiteiten op het programma.

Op 15 november is het Groot Harmonieorkest van de vereniging te gast in de “Topzondag” serie, dat dit seizoen gehouden wordt in het Theater. Als soliste zal saxofoniste Edith Bakker haar opwachting maken. In ieder geval is de inspiratie bij leden en dirigent Tseard Verbeek weer volop aanwezig om het Sneker publiek weer mooie muziek te laten horen.