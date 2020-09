Stedelijk muziekkorps en On the Move mogen weer!

In de Veemarkthal wisselden beide orkesten elkaar af zodat het publiek de hele middag van muziek voorzien werd. Voor het jeugdorkest van het Stedelijk, On the Move, was het extra leuk om weer te mogen spelen. Er waren namelijk maar liefst zeven nieuwe leden. Zij speelden tot voor kort in de blaaksklas Keep Going en was dit de eerste keer dat ze met On the Move meespeelden.

Ook het Groot harmonieorkest had een primeur: door de coronamaatregelen was het orkest aan het einde van het vorige seizoen opgesplitst in een ‘houtsquad’ en ‘kopersquad’. Deze nieuwe samenstelling leidde tot verrassende mooie muziek. Gelukkig kon het hele orkest, op anderhalve meter, ook weer met z’n allen spelen. Zowel de orkestleden als het publiek waren erg enthousiast over de optredens.