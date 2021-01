Startbewijzen musical De Tocht exclusief verkrijgbaar bij Poiesz

SNEEK- De Tocht vertelt het verhaal van vijf vroegere schaatsvrienden die elkaar in de loop der jaren door ruzie en afgunst uit het oog verloren zijn. Maar in hun jongere jaren deden zij elkaar een belofte: als de Elfstedentocht ooit nog een keer komt, dan rijden we hem samen uit. Belofte maakt schuld, zeker aangezien één van de vrienden een geheim bij zich draagt, waardoor er veel meer op het spel staat dan enkel het halen van het kruisje… De Tocht schaats je alleen, maar de finish haal je samen.