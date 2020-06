Startbewijshouders mogen audities musical De Tocht live bijwonen

“Normaal gesproken vinden audities achter gesloten deuren plaats. Maar bij 'De Tocht' willen we het publiek er juist bij betrekken. De Elfstedentocht is van iedereen. Daarnaast willen we in een vroeg stadium een gevoel krijgen of de acteurs de mensen echt weten te raken. Niet alleen voor het publiek is dit spannend ook voor de acteurs zal dit een nieuwe ervaring zijn”, aldus assistent regisseur Tjerk Kooistra over deze unieke auditievorm.

Zes hoofdrollen

Op 25 en 26 juni gaan 45 acteurs en actrices auditie doen voor één van de zes hoofdrollen in 'De Tocht'. Uit heel Nederland kwamen de online audities binnen. Van regionale helden tot winnaars van internationale musical-awards. Kooistra is blij met de kwaliteit van de auditanten: “Het niveau is van wereldklasse dus dat belooft veel goeds voor het vervolg”.

In totaal hebben er 145 mensen zich aangemeld voor een hoofdrol en nog eens ruim 350 mensen schreven zich in voor het ensemble en/of een rol als figurant. Eind van dit jaar zal volgens planning gestart worden met de casting voor het ensemble en de figuranten.

De live audities worden beoordeeld door regisseur Eddy Habbema en zijn creatieve team. Bij de audities zijn speciale stoelen gereserveerd voor de startbewijshouders om een uur live mee te kijken en luisteren. Daarnaast kunnen zij tijdens de audities hun mening direct delen met de regisseur en zijn team. De audities vinden plaats in Neushoorn, de creatieve hotspot op het gebied van popcultuur van Leeuwarden.

Op 12 juni worden de beschikbare stoelen verloot onder alle geïnteresseerde startbewijshouders. De startbewijzen zijn te koop op www.musicaldetocht.frl.