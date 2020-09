Start Nij Talint Orkest De Legeaën en Wâldsein

GAUW/WOUDSEND-Op zaterdag 19 september start Nij Talint Orkest De Legeaën in het dorpshuis in Gau. Dit is een uitgestelde startdatum in verband met corona. Op zaterdag 3 oktober start Nij Talint Orkest Wâldsein in het dorpshuis in Woudsend.

Nij Talint Orkest is bedoeld voor volwassenen. Heb je altijd al eens een blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen? Of lijkt samen muziek maken je geweldig? Dan is dit je kans! Bij Nij Talint Orkest leer je beide in tien repetities. En we sluiten de repetities ook nog eens af met een feestelijk eindconcert. Muzikale ervaring is niet nodig, plezier in samen muziek maken staat voorop.

We werken volgens het protocol van de landelijke muziekbond KNMO.

Nij Talint Orkest De Legeaën heeft nog een paar plekken. Bij Nij Talint Orkest Wâldsein is nog genoeg ruimte. Voor meer informatie kun je bellen met Guus Pieksma (06 532 89 792). Opgeven kan via nijtalintorkest@gmail.com of 06 11 641 742 (Annewiep Bloem). Kijk ook eens op https://www.facebook.com/nijtalintorkest/ .