Start negende editie van de Elfstedentocht voor Porsches in Ysbrechtum

YSBRECHTUM- ‘It giet oan’, staat op de uitnodiging van alle Porsche liefhebbers van Nederland. De officiële start was vandaag vanaf Epemastate in Ysbrechtum. Vanavond eindigt deze tour met een barbecue op een andere locatie. De 9e editie van deze Porsche Elfstedentocht waaraan 42 Porsches meedoen dit jaar. Veertig 911 Porsches en 2 andere types in verband met motorpech.

De organisatie Tour de Mille Virages (www.tdmv.nl) en Capital Cars and Classics (www.cc-c.nl) noemen de tour een “rally touristique” met andere woorden, geen tijdsdruk en genieten van het Friese landschap.

Porsche 911 van Alexander Snijdewind.

De Porsche die eruit sprong qua kleur was een prachtige groene Porsche 911 van Alexander Snijdewind.

Alexander Snijdewind medeorganisator en fervent Porsche liefhebber is ex IC verpleegkundige en uitgever. Hij heeft in mei samen met een aantal andere auteurs binnen acht dagen een boek geschreven genaamd: “In vrijheid achter glas” in dit boek worden de verhalen weergegeven van diverse zorgmedewerkers in Corona tijd, los daarvan zijn prachtige foto’s weergegeven.

Deze foto’s zijn in een “reizende” expositie kosteloos op te vragen voor de duur van twee weken. De foto’s zullen in bepaalde oplages worden verkocht en de opbrengst komt ten goede aan onder andere medewerkers van zorginstellingen die zwaar getroffen zijn door Covid-19. Tevens wordt er per boek 6 euro afgedragen aan bovengenoemde.