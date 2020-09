Start kaartverkoop ‘Wat Soesto!’

In deze tijd is het heel bijzonder dat een voorstelling op zoveel locaties te zien is. Het is dan ook een behoorlijke puzzel geweest. ‘Ik heb met alle dorpshuizen en theaters persoonlijk contact gehad. Iedere zaal is anders en dus geldt voor elke zaal een ander aantal bezoekers, want uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Mede door het meedenken van alle zaalhouders en het kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden is het gelukt. Ik ben dan ook ontzettend trots op de speellijst en wil de zalen nu alvast bedanken voor hun inzet‘ aldus David Lelieveld producent Pier21.

Freark heeft de voorstelling ‘Wat Soesto!’ geschreven onder regie van Jos Thie. Het resultaat is een indringend portret van een boer in een bijzondere familie gebaseerd op ‘eigen’ ervaringen uit het verleden. Freark speelt zelf de hoofdrol en zijn vrouw Klaasje Postma speelt zijn moeder.

Uit de voorstelling:

`Ik bin in boeresoan. Myn pake wie boer, myn heit wie boer en ik bin it. Dêr bin ik grutsk op. Niks mear, niks minder. Ik ha wolris lêzen dat je as bern je eigen âlders útsykje. As dat sa is, dan ha ik raar yn ’e war west. Myn mem is okee. Dy besiket altyd te skipperjen en hat in hekel oan rúzje. Mei myn heit is dat oars,’ neffens Frans yn `Wat Soesto!’.

Er zijn per locatie een beperkt aantal kaarten beschikbaar zodat de 1,5 meter maatregel gehanteerd kan worden. Uiteraard worden alle richtlijnen van het RIVM gevolgd. Ook worden steeds de laatste ontwikkelingen in de gaten gehouden om te allen tijde te kunnen voldoen aan de instructies van het RIVM. Ga voor kaarten, speeldata en locaties naar de website van Pier21 (www.pier21.nl).