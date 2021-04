Sportieve afsluiting leesproject ‘Scoor een Boek!’

SNEEK- In de week van 13 tot en met 21 april wordt het leesproject ‘Scoor een Boek!’, dat tien weken geleden van start ging, op veel scholen afgerond met de Sportieve Afsluiting. De schoolbanken worden ingeruild voor een middag sporten op het plein of veld bij school. Tijdens deze feestelijke afsluiting wordt ook bekend gemaakt hoeveel boeken er dit jaar zijn gescoord.

Lokaal georganiseerd

De Sportieve Afsluitingen worden allemaal lokaal en in kleine groepen georganiseerd in samenwerking met buursportcoaches van Sport Fryslân en CIOS studenten. Zo wordt er op 7 scholen in Súdwest-Fryslân een parcours uitgezet en kunnen de kinderen nog een laatste keer scoren, maar dan op het veld! Van het omtrappen van afgeschreven boeken tot ludieke challenges, er is van alles bedacht.

Profvoetballer Erwin Mulder als rolmodel

Met het project willen de Friese bibliotheken, scholen én voetbalclub SC Heerenveen leesplezier bij kinderen aanwakkeren door lezen te verbinden aan sport. Het project richt zich op leerlingen uit groep 5 en 6. Profvoetballer Erwin Mulder, die dit jaar verbonden is aan het project, heeft zelf kinderen en is groot voorstander van voorlezen op jonge leeftijd.

1900 leerlingen in Friesland dit jaar – 250 leerlingen in Súdwest-Fryslân

Dit jaar was alweer de tweede editie van Scoor een Boek! in Friesland. Er deden maar liefst ruim 1900 leerlingen uit groep 5 en 6 mee, waarvan 250 leerlingen uit de gemeente Súdwest-Fryslân.

Met het hele gezin lezen: de thuiseditie

Dit jaar is er ook ingezet op de thuiseditie. Deelnemende kinderen kregen voetbalstickers en een poster met opdrachten mee die ze thuis op konden hangen. Van voorlezen aan je huisdier tot samen met je ouders je favoriete personage in het boek bespreken. Zo wordt het hele gezin gemotiveerd om actief mee te doen, want thuis leg je een belangrijke basis voor lezen.