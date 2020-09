Spinvis door de lens van fotograaf Goitzen van der Veen

SNEEK- Afgelopen zondag was Spinvis in Het Bolwerk van Sneek. Fotograaf Goitzen van der Veen, was een van de aanwezigen en mailde ons een aantal mooie zwart-wit foto’s van het optreden.

In vijftien jaar is Spinvis uitgegroeid tot een van de meeste eigenzinnige en veelzijdige artiesten van vaderlandse bodem.

De wereld houdt zijn adem in. Maar hoe lang kun je je adem inhouden?

Na maanden ademen Spinvis en Saartje Van Camp uit. En dat uitademen doen ze met de voorstelling Oog in Oog. Twee reizigers kijken uit het raam, oog in oog met een steeds veranderend landschap. Maar wat verandert er? De reiziger of het landschap?

Een muziekvoorstelling, eindelijk weer oog in oog met echt publiek, gespeeld op een waaier van instrumenten, tot de rand gevuld met liedjes uit alle periodes uit het oeuvre van Spinvis.

Voor meer info over het werk van Goitzen van der Veen: https://www.goitzenvanderveen.com/